"Я рад, что выбирают. Делаю работу, а это небольшое вознаграждение, но всё равно приятно. Правда, в команде подкалывают: "Почему опять ты? Кто там тебя выбирает?". Отвечаю: "Не знаю - у них надо спрашивать", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
В прошлом сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Форвард был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. Рыночная стоимость 22-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро, контракт Тюкавина с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Марцела Лички примет на своём поле воронежский "Факел".
Тюкавин - о получении наград: в команде подкалывают: "Почему опять ты? Кто там тебя выбирает?"
Нападающий Константин Тюкавин рассказал, что партнёры в "Динамо" подшучивают над ним из-за того, что он часто получает индивидуальные награды.
Фото: ФК "Динамо"