"СЭ": сборную России пригласили на турнир, в которому примут участие Таиланд и Вьетнам

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Сборная России может сыграть на турнире во Вьетнаме и Малайзии.
Фото: РФС
По информации источника, сборная России в сентябре может принять участие в международном турнире в городе Хошимин (Вьетнам). На турнире сыграют сборная Вьетнама и Таиланда, место национальной команды России может занять Панама.

Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России может провести товарищеский матч с Сирией и Замбией. В марте национальная команда России одержала победу над Сербией в товарищеском матче, который прошёл на стадионе московского "Динамо", со счётом 4:0, также сборная России победила Белоруссию - встреча проходила в Минске (4:0). Сборная России занимает 33-е место в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда Вьетнама располагается на 116-й строчке, а Таиланд занимает 100-ую строчку.

Источник: "СЭ".

Сборная России Сборная Таиланда
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