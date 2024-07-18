По информации источника, сборная России в сентябре может принять участие в международном турнире в городе Хошимин (Вьетнам). На турнире сыграют сборная Вьетнама и Таиланда, место национальной команды России может занять Панама.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России может провести товарищеский матч с Сирией и Замбией. В марте национальная команда России одержала победу над Сербией в товарищеском матче, который прошёл на стадионе московского "Динамо", со счётом 4:0, также сборная России победила Белоруссию - встреча проходила в Минске (4:0). Сборная России занимает 33-е место в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда Вьетнама располагается на 116-й строчке, а Таиланд занимает 100-ую строчку.
Источник: "СЭ".
"СЭ": сборную России пригласили на турнир, в которому примут участие Таиланд и Вьетнам
Сборная России может сыграть на турнире во Вьетнаме и Малайзии.
Фото: РФС