"Как всегда, надо держаться наверху, рядом с такими командами, как "Зенит", ЦСКА и "Спартак". Мы не упускали борьбу за тройку в прошлом сезоне, постоянно были близко. Будем стараться бороться за чемпионство и в этом сезоне. Главное - не сдаваться раньше времени и быть успешным не только в играх с топ-соперниками, но и с теми, кто ниже в таблице", - цитирует Личку "Матч ТВ".
По итогам сезона-2023/2024 московское "Динамо" заняло третье место в турнирной таблице российского чемпионата - в заключительном туре РПЛ бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" со счётом 0:1, а петербургский "Зенит" на своём поле одержал победу над "Ростовом" (2:1) и стал чемпионом страны в шестой раз подряд. Бело-голубые отстали в турнирной таблице от петербуржцев на одно очко. Команда Марцела Лички вылетела из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку" со счётом 0:2.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Марцела Лички сыграет на своём поле с воронежским "Факелом". В летнее трансферное окно бело-голубые подписали на правах свободного агента голкипера Андрея Лунёва.
Личка: будем стараться бороться за чемпионство и в этом сезоне
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал о целях команды на новый сезон.
Фото: ФК "Динамо"