"Почему пришлось идти в аренду? Просто мало играл осенью. Попросил руководство и тренерский штаб отпустить меня в аренду. Они отпустили, пошли на компромисс. Не могу сказать, что эти полгода в "Сочи" были плодотворными, качественными, и мы решили какие-то большие задачи", - цитирует Чистякова "Известия".
Напомним, что в зимнее трансферное окно центральный защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков отправился в аренду в "Сочи" без права выкупа. Чистяков провёл в прошлом сезоне за южан и сине-бело-голубых во всех турнирах 15 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.
По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а "Сочи" занял последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетел в Первую лигу.
Чистяков: не могу сказать, что аренда в "Сочи" была плодотворной
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал об аренде в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"