"Абаскаль - один из важных тренеров в моей карьере. Он дал мне дорогу в большой футбол, не побоялся выпустить меня в Кубке России. Я благодарен ему и желаю успехов", - цитирует Мелёшина "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Павел Мелешин провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 8 матчей и забил один мяч, после чего был отправлен в аренду в минское "Динамо". В белорусском клубе форвард принял участие в 15-ти встречах и записал на свой счёт два забитых гола и одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 500 тысяч евро.
Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года, а в апреле этого года был отправлен в отставку с поста главного тренера после поражения от "Сочи".
Форвард "Спартака" Мелешин: Абаскаль дал мне дорогу в большой футбол, я благодарен ему и желаю успехов
Нападающий "Спартака" Павел Мелешин выразил благодарность Гильермо Абаскалю.
Фото: ФК "Спартак"