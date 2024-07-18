"Конечно, хотелось бы, чтобы они добились чего-то в новом сезоне. Сейчас вроде акцент идет на молодых, и хотят строить команду, но для этого нужно время. Если так и будет, то результаты стоит убрать на второй план. Но в таком случае будем надеяться на то, что будет хорошее качество игры", - цитирует Ещенко "СЭ".
По итогам сезона-2023/2024 московский "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков. Красно-белые вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" со счётом 0:1. В апреле руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера испанского специалиста Гильермо Абаскаля, временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович, который покинул клуб по окончании сезона. Новым главным тренером команды был назначен Деян Станкович.
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 московский "Спартак" сыграет на выезде с "Оренбургом".
Ещенко - о "Спартаке": результаты стоит убрать на второй план
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался об ожиданиях от красно-белых в новом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"