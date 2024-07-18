"Вот так: вышли, проиграли и уехали. Если честно, обидно и за болельщиков, и за клуб. Сыграли не так, как в предыдущих матчах. Хотя были моменты, чтобы забить. Видимо, не на нашей стороне была удача. После матча все сидели расстроенные, опустив голову", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Перед 30-м туром РПЛ в прошлом сезоне московское "Динамо" лидировало в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. Бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" (0:1), а команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Ростовом" (2:1) и стала чемпионом России в шестой раз кряду - бело-голубые заняли лишь третье место в итоговой турнирной таблице.
По итогам прошлого сезона Константин Тюкавин был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. В первом туре РПЛ грядущего сезона "Динамо" примет на своём стадионе воронежский "Факел".
Тюкавин - об упущенном чемпионстве: вышли, проиграли и уехали. Если честно, обидно и за болельщиков
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался об упущенном чемпионстве в прошлом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"