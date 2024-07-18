"Никто не сможет составить конкуренцию "Зениту" в предстоящем сезоне. У клуба была проблема с россиянами, которая теперь решена. Они набрали лучших россиян, в том числе из "Локомотива", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрёл голкипера калининградской "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова. Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время в петербургский клуб перейдёт полузащитник сборной Сербии и итальянского "Торино" Иван Илич за 25 миллионов евро.
По итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду. В первом туре РПЛ грядущего сезона сине-бело-голубые сыграют с самарскими "Крыльями Советов" на выезде.
Смородская: никто не сможет составить конкуренцию "Зениту" в предстоящем сезоне
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что петербургский "Зенит" не имеет конкурентов в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"