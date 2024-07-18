"Эсекиль Барко в Москве. Мы финализируем последние юридические моменты. На данный момент контракт не подписан. Надеюсь, он будет игроком "Спартака", - цитирует Малышева "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинский вингер "Ривер Плейта" Эсекьель Барко близок к переходу в московский "Спартак". Сообщалось, что красно-белые заплатят за трансфер футболиста 13 миллионов евро. Самому футболисту, по данным СМИ, был предложен контракт на 4 года с зарплатой в 2.5 миллиона евро за сезон.
Если трансфер состоится, Эсекьель Барко станет вторым новичком "Спартака" в летнее трансферное окно. Ранее состав столичного клуба пополнил бразильский нападающий Виллиан Жозе, ранее выступавший за испанский "Батис".
Гендиректор "Спартака" Малышев: Эсекьель Барко в Москве. Финализируем последние детали трансфера
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев поделился деталями переговоров по переходу аргентинского вингера "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко.
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