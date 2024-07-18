Гендиректор "Спартака" Малышев: мы в постоянном контакте с адвокатами Промеса

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Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал о вовлеченности клуба в ситуацию с бывшим форвардом красно-белых Квинси Промесом.
Фото: "Матч ТВ"
"Мы на связи с Квинси и его адвокатами. Мы в постоянном контакте. Но нет смысла рассказывать какие-то детали. Постоянно происходят изменения. У нас есть договорённость с его юристами, что мы не делимся деталями, чтобы не было негативного влияния на его ситуацию", - заявил Малышев.

Нидерландский нападающий Квинси Промес покинул московский "Спартак" в конце сезона. Контракт футболиста с красно-белыми истек летом текущего года. Напомним, Промес не принимал участия в весенней части чемпионата и Кубка России в составе "Спартака". Футболист был задержан в ОАЭ, где вместе с командой участвовал в зимних тренировочных сборах.

Ранее сообщалось, что Нидерланды отправляли запрос на экстрадицию Квинси Промеса. На родине футболиста обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении на родственника с ножом. Суд Амстердама приговорил Промеса к 7.5 годам тюрьмы.

Источник:"Чемпионат"

Олег Малышев Квинси Промес Спартак
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