"В данный момент у нас на столе есть 2 серьезных предложения из Европы и два серьезных предложения из России - это действительно так. Называть клубы я не буду. Ваня склоняется к варианту с Европой, это его приоритет. Но посмотрим, что произойдет дальше, пока мы не приняли окончательного решения. Следующие дни станут решающими и покажут, чем все закончится", - сказал Ратковица.
Права на центрального защитника сборной Словении Ваню Дркушичу принадлежат вылетевшему из РПЛ по итогам прошлого сезона "Сочи". Ранее сообщалось, что "горожане" готовы выслушать предложения по своему футболисту, однако, за трансфер планируют выручить 7 миллионов евро.
Контракт Вани Дркушича с "Сочи" рассчитан до лета 2025-го года. Трансферная стоимость 24-летнего защитника, по оценке Transfermarkt, выросла с 2.8 млн до 3.5 млн евро по итогам Чемпионата Европы-2024, где он со сборной Словении дошел до стадии плей-офф.
Источник: "РБ Спорт"
Два клуба РПЛ сделали предложение защитнику "Сочи" Дркушичу, игрок хочет в Европу
Младен Ратковица, агент защитника "Сочи" Вани Дркушича, рассказал об имеющихся предложениях по трансферу своего клиента.
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