"Думаю, что за призовые места будут бороться "Зенит", "Краснодар", "Динамо", "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА. В матче за Суперкубок "Зенит" был сильнее, но говорить о долгосрочных перспективах команд нет никакого смысла", - сказал Газзаев.
Матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Краснодаром" состоялся 13 июля в Волгограде и завершился победой сине-бело-голубых 4:2. В первом туре предстоящего розыгрыша РПЛ петербургский клуб сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов", ЦСКА отправится в гости к "Ростову", "Динамо" и "Локомотив" примут на своих полях соответственно воронежский "Факел" и дебютанта тольяттинский "Акрон". Московский "Спартак" проведет гостевую встречу с "Оренбургом". Первый тур нового сезона РПЛ стартует 20 июля и завершится 22-го числа.
Источник: Metaratings
Газзаев назвал "Зенит" и еще пять команд в качестве претендентов на призовые места в новом сезоне РПЛ
Российский тренер Валерия Газзаев оценил шансы клубов на призовые места в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости