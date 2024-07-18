Mash: экс-тренеру женского ЦСКА поступают угрозы от клуба из Казахстана

По информации Mash, бывшему тренеру женской команды ЦСКА Георгию Шебаршину поступили угрозы от казахстанского клуба о том, что ему испортят карьеру.

Фото: РИА Новости

Шебаршин переехал в Казахстан в 2022 году, где работал тренером в клубе "Томирис-Туран". Сезон команда завершила на высоких местах, что дало право участвовать в женской Лиге чемпионов. Российский специалист пожаловался на то, что ему не заплатили премиальные за это достижение.



Георгий обратился с жалобой в ФИФА, требуя от казахстанского клуба 3,5 тысячи долларов в качестве премии. В футбольной организации постановили выплатить тренеру положенные выплаты, однако деньги не поступали.



Адвокат Шебаршина Антон Смирнов утверждает, что после того, как к казахстанскому клубу были применены санкции, спортивный директор команды Абдукалик Сарсекбаев стал угрожать тренеру тем, что испортит его карьеру, используя свои связи не только в Казахстане, но и в России.



"Я сейчас буду в Федерацию отправлять письмо, чтобы ты в Казахстане не светился, чтобы с тобой не работали… Твоя репутация стоит копейки", - цитирует Telegram-канал Mash Сарсекбаева.









