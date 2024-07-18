"Работа у нас проделана, на 95% состав укомплектован. Может быть, придут еще один-два футболиста. Один минимум точно нужен — защитник", - цитирует слова Андреева "РБ Спорт".
Напомним, что уже на этой неделе стартует новый сезон чемпионата России. В 1 туре "Оренбург" сыграет в домашнем матче против "Спартака". Встреча состоится 21 июля и стартует в 17:30 по московскому времени.
В чемпионате России-23/24 "Оренбург" занял итоговое 12 место, набрав 31 очко в 30 матчах.
Спортдир "Оренбурга" - о трансферной кампании клуба: на 95% состав укомплектован
Фото: ФК "Оренбург!"