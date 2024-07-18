Спортдир "Оренбурга" - о трансферной кампании клуба: на 95% состав укомплектован

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Фото: ФК "Оренбург!"
"Работа у нас проделана, на 95% состав укомплектован. Может быть, придут еще один-два футболиста. Один минимум точно нужен — защитник", - цитирует слова Андреева "РБ Спорт".

Напомним, что уже на этой неделе стартует новый сезон чемпионата России. В 1 туре "Оренбург" сыграет в домашнем матче против "Спартака". Встреча состоится 21 июля и стартует в 17:30 по московскому времени.

В чемпионате России-23/24 "Оренбург" занял итоговое 12 место, набрав 31 очко в 30 матчах.

Оренбург Российские трансферы Чемпионат России ПЛ
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