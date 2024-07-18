"Аббос — один из самых талантливых в ЦСКА. Он мне нравится: такой легкий, с хорошей техникой", - цитирует слова Тошича Sport24.
Напомним, что Файзуллаев подписал трехлетний контракт с ЦСКА 4 августа 2023 года. В чемпионате России-23/24 он провел 22 матча, забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач. Ранее футболист выступал за "Пахтакор". В национальной сборной Узбекистана игрок провел 17 игр и забил 4 гола.
Тошич считает Файзуллаева одним из самым талантливых игроков в ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался по поводу игрока "армейцев" Аббоса Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА