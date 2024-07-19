"Приезд Виллиана посадит его на лавку, ему это не нравится. Как будто бы его качества подвергаются сомнению. Он считает, что это его унижает, когда на его место берут игрока", - цитирует слова Гурцкая журналист Сергей Егоров.
Этим летом в СМИ писали, что Александр Соболев может покинуть "Спартак" и перейти в петербургский "Зенит". Сообщалось, что сумма трансфера может составить 8-12 миллионов евро. По последней информации стало известно, что сине-бело-голубые ещё не делали официальное предложение. Действующее трудовое соглашение Соболева с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне 27-лентий нападающий забил за "Спартак" десять голов и сделал девять голевых пасов в 34 матчах во всех турнирах. В это летнее трансферное окно красно-белые купили 32-летнего форварда "Реала Бетиса" Виллиана Жозе. В прошедшем сезоне у него 14 забитых мячей и шесть голевых передач в 43 играх за испанский клуб.
Источник: Metaratings
Гурцкая - о Соболеве в "Спартаке": приезд Виллиана посадит его на лавку, ему это не нравится
Футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, что нападающий "Спартака" Александр Соболев хочет покинуть московский клуб из-за покупки форварда Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"