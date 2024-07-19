"Все пишут, как хорош Глушенков. Но в матче против "Краснодара" никто не отметил Вендела. У них в матче за Суперкубок была великолепная связка, я любовался их игрой. Вендел и Глушенков - лучший тандем в "Зените". Очень красивую игру показали. Приятно, что Глушенков почувствовал Вендела, Клаудиньо. Они стали снабжать его передачами, а это дорогого стоит", - сказал Стрепетов.
В это летнее трансферное окно состав петербургского "Зенита" пополнил лучший ассистент прошлого сезона РПЛ Максим Глушенков. В рамках лиги нападающий сделал 16 голевых пасов, а с учетом всех турниров он 19 раз ассистировал своим партнерам и добавил в личную результативность еще восемь забитых мячей.
В матче за Суперкубок нового сезона, в котором встречались "Зенит" и "Краснодар", Глушенков вместе с Венделом организовали два гола в ворота "быков". В конце первого тайма россиянин разогнал атаку пасом на бразильца, тот отдал обратно, и Глушенков забил свой первый мяч в официальных играх за сине-бело-голубых. Во второй половине матча снова сыграла связка "Глушенков - Вендел". Футболисты сначала перепасовывались между собой в центре поля, а потом Вендел вывел Максима на ударная позицию, российский форвард оформил дубль. Матч завершился победой "Зенита" со счетом 4:2.
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Стрепетов: Вендел и Глушенков - лучший тандем в "Зените"
Бывший футболист и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов оценил взаимодействие на поле новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова и бразильского полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"