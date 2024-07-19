"На самом деле разницы большой нет против кого начинать играть - со "Спартаком" или с другой командой. Всё равно на протяжении сезона нужно будет сыграть со всеми. "Спартак" - одна из самых сильных команд РПЛ, у них очень много болельщиков в нашем городе и по всей стране. Ничего страшного, мы к этому готовились", - приводят слова Деограсии в пресс-службе клуба.
Встреча между "Оренбургом" и "Спартаком" пройдет 21 июля в Оренбурге на стадионе "Газовик". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, матч рассудит Алексей Сухой. Напомним, в прошлом сезоне красно-белые в 30-м туре не смогли забить голов в Оренбурге, игра завершилась ничьей 0:0. В Москве спартаковцы одержали победу со счетом 3:2. В новом сезоне главным тренером "Спартака" будет сербский специалист Деян Станкович.
Тренер "Оренбурга" Деограсия - о матче со "Спартаком" в 1-м туре РПЛ: нет разницы против кого начинать играть
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал предстоящую игру со "Спартаком" в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Оренбург"