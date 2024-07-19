Сразу несколько СМИ сообщили о том, что клубы достигли договоренности о переходе бразильского хавбека. Ожидается, что окончательно трансфер должен оформиться уже в эти выходные. Действующий чемпион Турции договорился с петербуржцами о структуре выплат и согласовал контракт с самим игроком.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего бразильца в 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Вендел провел за сине-бело-голубых 35 игр, в которых забил четыре гола и сделал десять голевых передач. Бразильский полузащитник пришел в "Зенит" в 2020 году и за это время провел 123 матча и забил 21 мяч.
Источник: Sabah
Sabah: игрок "Зенита" Вендел переходит в "Галатасарай" за 16 млн евро
Полузащитник "Зенита" Вендел переходит в турецкий "Галатасарай", стоимость трансфера составила 16 миллионов евро.
Фото: ФК "Зенит"