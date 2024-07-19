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Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра назвал конкурентов в борьбе за чемпионство

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Член тренерского штаба "Зенита" Виллиам де Оливейра назвал клубы, которые составят конкуренцию сине-бело-голубым в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Все московские клубы. Есть "Краснодар", который в Суперкубке показал очень хороший футбол. Чемпионат России очень сложный, и каждый год меняются конкуренты, но главное - что мы будем бороться", - сказал Виллиам.

Напомним, в сезоне-2023/24 петербургский "Зенит" в шестой раз подряд завоевал золотые медали чемпионата, сине-бело-голубые набрали 57 очков. Серебряные медали заполучил "Краснодар" с 56-ю набранными очками, бронза досталась московскому "Динамо", которое набрало такое же количество баллов, но уступило "быкам" по дополнительным показателям. На четвертой строчке с 53-мя набранными очками расположился московский "Локомотив", пятое и шестое места заняли "Спартак" (50 очков) и ЦСКА (48).

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля, в первом туре действующий чемпион сыграет в гостях с самарскими "Крыльями Советов". Московское "Динамо" примет на своем поле воронежский "Факел", "Краснодар" отправится в Грозный на матч с "Ахматом", "Спартак" ждет гостевая встреча с "Оренбургом", а "Локомотив" на своем поле откроет сезон матчем с тольяттинским "Акроном".

Источник: Sport24

Зенит
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