"Сейчас будет первая игра, топовый соперник. Будет видно, на что мы претендуем. Валерий Карпин правильно говорит: задача – не вылететь. Она, по сути, у всех одинаковая. И у нас на данный момент такая. Дальше - посмотрим", - сказал Щетинин.
"Ростов" начнет новый сезон Российской Премьер-Лиги матчем 1-го тура с ЦСКА. Встреча пройдет 20 июля на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Напомним, в прошлом сезоне клубы сыграли в Ростове-на-Дону вничью 3:3. Команда Валерия Карпина завершила чемпионат сезона-2023/24 на седьмом месте, набрав 43 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Ростова" Щетинин: Валерий Карпин правильно говорит: задача - не вылететь
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин прокомментировал слова главного тренера Валерия Карпина о том, что клуб будет выполнять задачу - не вылететь из РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"