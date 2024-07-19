"Илич — это действительно качественное усиление. Очень талантливый и способный футболист. Не знаю, насколько он необходим "Зениту", учитывая их нынешний состав. Но раз они его покупают, значит, он им нужен. "Спартаку" тоже не помешал бы такой качественный игрок", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Иван Илич провёл за итальянский "Торино" во всех турнирах 33 матча и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами, полузащитник выступал за сборную Сербии на чемпионате Европы-2024. Сообщалось, что петербургский "Зенит" заплатит за игрока 25 миллионов евро, а сам футболист будет получать в России 3,5 - 5 миллионов евро в год. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.
Завтра, 20-го июля, команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 1-го тура РПЛ сезона-2024/2025, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Камоцци: Илич - это действительно качественное усиление, "Спартаку" тоже не помешал бы такой качественный игрок
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном переходе полузащитника Ивана Илича в "Зенит".
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