"Интрига в РПЛ всегда есть и будет, потому что чемпионат России очень сложный, здесь много качественных команд, которые готовы бороться за высокие места. На мой взгляд, РПЛ всегда была сложной лигой. Не во всех чемпионатах так много команд борются за высокие места", - цитирует Оливейру "РБ Спорт".
После 29-го тура в прошлом сезоне московское "Динамо" занимало первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре бело-голубые уступили на выезде "Краснодару" со счётом 0:1, а команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1 и стала чемпионом России в шестой раз кряду.
В летнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели голкипера калининградской "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.
Тренер "Зенита" Оливейра: интрига в РПЛ всегда есть и будет, потому что чемпионат России очень сложный
Помощник главного тренера "Зенита" Вильям де Оливейра заявил, что в РПЛ есть интрига.
Фото: ФК "Зенит"