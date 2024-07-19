"Томас действительно переходит в "Крылья", - приводит слова Родригеса Sport24.
Томасу Гальдамесу 25 лет, с января 2023 года он выступает за аргентинский клуб "Годой Крус". Действующий контракт игрока и клубом рассчитан до 31 декабря 2024 г. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 2,5 млн евро.
В этом году Гальдамес принял участие в 17 матчах (в среднем, 82,7 мин. за игру), отдал 2 голевые передачи и получил 5 жёлтых карточек. В составе сборной Чили защитник провёл одну встречу - вышел на замену в матче группового этапа Кубка Америки 2024 против сборной Канады.
Агент защитника Томаса Гальдамеса подтвердил, что его клиент переходит в "Крылья Советов"
Леонардо Родригес, агент левого защитника сборной Чили Томаса Гальдамеса подтвердил, что его клиент переходит из "Годой Крус" в "Крылья Советов".
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