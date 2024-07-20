Как сообщает источник, стороны уже достигли соглашение и в скором времени подпишут контракт. Контракт будет подписан на 5 лет с зарплатой 4 млн евро за сезон.
В составе "Зенита" бразильский игрок провел 124 матча, забил 20 мячей и отдал 25 голевых передач.
Трансферная стоимость Вендела оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 20 млн евро.
Источник: репортер Юрекли
Источник: Вендел подпишет контракт с "Галатасараем" на 5 лет
Центральный полузащитник "Зенита" Вендел в скором времени перейдет в турейкий "Галатасарай".
Фото: ФК "Зенит"