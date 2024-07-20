Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
15:00
АкронНе начат
Крылья Советов
17:30
ЗенитНе начат
Динамо
20:00
ФакелНе начат
Ростов
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
12:30
ШинникНе начат
Сокол
18:00
ЕнисейНе начат
Арсенал Тула
19:00
КАМАЗНе начат
Родина
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Источник: Дидье Ламкель Зе попал в сферу интересов махачкалинского "Динамо" и "Пари НН"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Махачкалинское "Динамо" и "Пари НН" рассматривают возможность приобретения Дидье Ламкеля Зе, ранее выступающего за "Мец".
Фото: ФК "Химки"
Как сообщает источник, махачкалинское "Динамо" уже в скором времени сделает предложение игроку о переходе. Также футболистом интересуется "Пари НН".

Отметим, что ранее футболист уже выступал в Российской Премьер-Лиге в составе подмосковных "Химок". За команду он провел 3 матча и забил 2 мяча.

Трансферная стоимость камерунского нападающего оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.

Источник: Africafoot

Российские трансферы Динамо Мх Пари НН
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится