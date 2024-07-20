Как сообщает источник, махачкалинское "Динамо" уже в скором времени сделает предложение игроку о переходе. Также футболистом интересуется "Пари НН".
Отметим, что ранее футболист уже выступал в Российской Премьер-Лиге в составе подмосковных "Химок". За команду он провел 3 матча и забил 2 мяча.
Трансферная стоимость камерунского нападающего оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1 млн евро.
Источник: Africafoot
Источник: Дидье Ламкель Зе попал в сферу интересов махачкалинского "Динамо" и "Пари НН"
Махачкалинское "Динамо" и "Пари НН" рассматривают возможность приобретения Дидье Ламкеля Зе, ранее выступающего за "Мец".
Фото: ФК "Химки"