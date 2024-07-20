"Уверен, что в новом сезоне Роналдо покажет свой настоящий уровень. Жду от него яркой игры", - цитирует слова агента "РБ Спорт".
Роналдо перешел в "Ростов" зимой 2024 года, заключив контракт на 4 года. В составе ростовчан он провел 15 матчей, в которых отличился 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Напомним, что "Ростов" сегодня начнет сезон-2024/25 домашним матчем против ЦСКА. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Агент Роналдо считает, что игрок покажет яркую игру в новом сезоне
Хулио Сезар Гранха, агент футболиста "Ростова" Роналдо, высказался по поводу ожиданий от игры своего клиента в будущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"