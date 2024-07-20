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Тренер “Динамо” Личка: в новом сезоне снова будем мечтать о золоте

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Главный тренер “Динамо” Марцел Личка высказался о целях команды в новом сезоне РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
– Важно сейчас удачно стартовать, не обращая внимание на отсутствие сборников. Будем работать, думать о топ-3, и, как и в прошлом сезоне, мечтать о золоте.

Напомним, Марцел Личка возглавил московский клуб летом 2023 года. В первом же сезоне под руководством чешского специалиста бело-голубые сумели войти в тройку сильнейших, выиграв бронзу по итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

Источник: “СЭ”

Марцел Личка Динамо
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