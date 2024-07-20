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Представитель из "Торино" высказался по поводу возможного трансфера Илича в "Зенит"

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Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти высказался по поводу возможного перехода Ивана Илича в петербургский "Зенит".
"Что касается переговоров, конечно, мы говорили и говорим об этом. Пока он является частью "Торино" и будет в распоряжении тренера, а дальше посмотрим, что произойдет", - цитирует слова Ваньяти TUTTO mercato WEB.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что "Торино" и "Зенит" успешно согласовали детали трансфера и осталось уладить лишь формальности.

На данный момент Иван Илич является игроком клуба "Торино", контракт с которым заключил до 30 июня 2027 года. В составе туринцев футболист провел 48 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 18 млн евро.

Торино Зенит Иван Илич Российские трансферы
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