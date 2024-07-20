– У “Зенита” нет конкурентов, несмотря на то, что половина их трансферов на внутреннем рынке оказывается шлаком. Интрига умрет через 5-7 туров.
По итогам минувшего сезона петербургский “Зенит” завоевал все возможные трофеи. Сине-бело-голубые стали победителями Российской Премьер-Лиги, Кубка и Суперкубка страны.
Напомним, в новом сезоне коллектив Сергея Семака уже успел завоевать Суперкубок России, обыграв в матче за трофей “Краснодар” (4:2).
Источник: Sport24
Зарема Салихова: у “Зенита” нет конкурентов, хоть и половина их трансферов оказывается шлаком
Зарема Салихова, супруга экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна, высказалась о предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"