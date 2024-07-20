"Спартак" станет чемпионом в этом сезоне, я верю в это. Станкович сумеет навязать борьбу "Зениту", - цитирует слова Камоцци "РБ Спорт".
В летнее межсезонье "Спартак" провел 5 товарищеских матчей, в 3-х из которых одержал победу, 1 раз сыграл вничью и 1 раз уступил в серии пенальти московскому "Динамо".
Сезон-2024/25 московский клуб начнет уже в это воскресенье, 21 июля, гостевым матчем против "Оренбурга". Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.
Камоцци считает, что "Спартак" станет чемпионом России
Итальянский функционер Франко Камоцци высказался по поводу возможных шансов на чемпионство "Спартака" в сезоне-2024/25.
Фото: tuttomercatoweb.com