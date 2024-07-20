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Давыдов: "Крылья Советов" попадут в пятёрку по итогам сезона-2024/2025

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Экс-игрок "Спартака" Денис Давыдов считает, что "Крылья Советов" могут удивить в новом сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Кто из клубов РПЛ сможет удивить в новом сезоне? Мне почему-то кажется, что это будут "Крылья Советов". У них сыгранный состав, какой сезон уже вместе. Да, бывают потери. Но мне кажется, что "Крылья" залезут в пятерку", - цитирует Давыдова "РБ Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 самарские "Крылья Советов" заняли девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 41 очко. Сегодня, 20-го июля, команда Игоря Осинькина примет на своём поле петербургский "Зенит" в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что команда Сергея Семака является действующим чемпионом России.

Самарцы сыграют в одной группе Кубка России с "Динамо", махачкалинским "Динамо" и "Спартаком".

Денис Давыдов Крылья Советов
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