"Кто из клубов РПЛ сможет удивить в новом сезоне? Мне почему-то кажется, что это будут "Крылья Советов". У них сыгранный состав, какой сезон уже вместе. Да, бывают потери. Но мне кажется, что "Крылья" залезут в пятерку", - цитирует Давыдова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 самарские "Крылья Советов" заняли девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 41 очко. Сегодня, 20-го июля, команда Игоря Осинькина примет на своём поле петербургский "Зенит" в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Напомним, что команда Сергея Семака является действующим чемпионом России.
Самарцы сыграют в одной группе Кубка России с "Динамо", махачкалинским "Динамо" и "Спартаком".
Давыдов: "Крылья Советов" попадут в пятёрку по итогам сезона-2024/2025
Экс-игрок "Спартака" Денис Давыдов считает, что "Крылья Советов" могут удивить в новом сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"