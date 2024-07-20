"В ЦСКА набрали новичков - и кто будет сидеть на лавке? Келлвен или Гайич? Мендес будет сидеть? Будет, потому что Жемалетдинова купили - и куда его девать? Сейчас еще Давила вернется. Ладно, были бы легионеры лидерами, выше остальных на полголовы и помогали клубу. А так - зачем они нужны? Это действительно пассажиры", - цитирует Масалитина "Газета.ru".
В летнее трансферное окно московский ЦСКА приобрёл нападающего Артема Шуманского из "Ариса" за 1,5 миллионов евро, а также подписал на правах свободного агента форварда Секу Койта из "РБ Зальцбурга", полузащитника Рифата Жемалетдинова из московского "Локомотива" и крайнего защитника Данила Кругового из петербургского "Зенита".
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, а руководство отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова - его место занял Марко Николич, ранее работавший в московском "Локомотиве".
Масалитин: были бы легионеры в ЦСКА лидерами, выше остальных на полголовы, а так - это пассажиры
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о трансферной компании московского клуба.
Фото: GETTY IMAGES