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Главный тренер "Акрона" Тедеев: думаю, болельщикам понравилась игра - иногда она напоминала большой теннис

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Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал поражение от "Локомотива" в 1-м туре РПЛ (2:3).
Фото: ФК "Акрон"
"Думаю, болельщикам понравилась игра: обилие моментов, голов. Иногда игра напоминала большой теннис. Мы несколько раз промахнулись и получили голы в ответ. Допустили ошибки, пропустили столько. Сказал ребятам: лучше проиграть, но играть в такой футбол. В РПЛ мало что прощается", - цитирует Тедеева "Матч ТВ".

Сегодня, 20-го июля, тольяттинский "Акрон" уступил на выезде московскому "Локомотиву" со счётом 2:3. Забитыми мячами отличились: Пиняев, Батраков, Воробьёв, Бакаев и Эльдарушев. По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка.

Тольяттинцы расположились на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги и получили право на участие в стыковых матчах, где "Акрон" смог одержать победу над екатеринбургским "Уралом" в двухматчевом противостоянии с общим счётом 3:2. "Акрон" впервые в своей истории участвует в Российской Премьер-Лиге.

Акрон Заурбек Тедеев Локомотив
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