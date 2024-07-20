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Нападающий "Локомотива" Воробьев: я счастлив, что получился такой дебют

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Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьёв прокомментировал свой дебют в матче с "Акроном" (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Безусловно, я счастлив, что получился такой дебют. Это первый матч сезона, много эмоций отдали, главное, что победили. Будем разбирать ошибки, почему пропустили два гола. Постараемся их исправить, главное - играть на ноль, а в атаке что?то придумаем", - цитирует Воробьёва "Матч ТВ".

Сегодня, 20-го июля, московский "Локомотив" на своём поле одержал победу над тольяттинским "Акроном" в 1-м туре РПЛ со счётом 3:2 - победным голом отличился Дмитрий Воробьёв, который перешёл в московский клуб из "Оренбурга" этим летом.

Во 2-м туре команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с московским "Динамо". Напомним, что летом из клуба ушли: Маринато Гильерме, Даниил Худяков, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов, Артём Дзюба и Максим Глушенков.

Локомотив Дмитрий Воробьев Акрон
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