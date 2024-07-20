"Пока ждем. Сейчас продолжаю индивидуальные тренировки, нахожусь в хорошей форме", - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
В прошлом сезоне Артём Дзюба провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 26 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Нападающий покинул клуб по окончании сезона на правах свободного агента - сообщалось, что форвард интересен махачкалинскому "Динамо" и китайскому "Шанхаю Шэньхуа", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.
Дзюба: продолжаю индивидуальные тренировки, нахожусь в хорошей форме
Форвард Артём Дзюба, находящийся в статусе свободного агента, высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Локомотив"