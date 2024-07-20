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Осинькин - о разгромном поражении от "Зенита": очень безжалостно нас наказывали за все полуошибки

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал разгром от "Зенита" в 1?м туре нового сезона РПЛ (0:4).
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Очень безжалостно нас наказывали за все полуошибки. Действительно, "Зенит" в хорошей форме, футболисты прям такие быстрые все. Нам было сложно сдерживать соперника. Не хотели раскрываться, но первая же ошибка завершилась голом. Поймали такую атаку, против которой ничего не могли сделать. Далее играли, как умеем, но соперник был хороший.

Сегодня, 20 июля, стартовал новый сезон российской Премьер-лиги. В рамках первого тура чемпионата России "Крылья Советов" принимали на своем поле действующего чемпиона страны "Зенит". Игра проходила в Самаре и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0. Дублем в составе петербургской команды отметился нападающий Максим Глушенков, открывший счет уже на 6-й минуте встречи. Отметим, что оба раза Глушенкову ассистировал Вендел. Также по голу забили форвард Матео Кассьерра и вингер Педро.

Источник: "Матч ТВ"

Игорь Осинькин Крылья Советов Зенит
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