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В "Соколе" рассказали, как экс-игрок сборной Бразилии провел матч в чемпионате Брянской области

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Менеджер соцсетей брянского клуба "Сокола" Артем Ан рассказал, как экс-футболист сборной Бразилии и лондонского "Арсенала Андре Сантос сыграл в чемпионате Брянской области.
Фото: ФК "Сокол Сельцо"
Сотрудники SMM-службы клуба искали легенд футболистов, которые часто посещают Москву. Они разослали сообщения нескольким игрокам, на приглашение неожиданно откликнулся Андре Сантос. Бразилец поделился, что сам родился и вырос в деревне, поэтому его заинтересовало предложение.

"Мы все были шокированы его приездом, потому что никто не ожидал, что так все получится. Сантос был удивлен такому радушному приему - чуть ли не весь город собрался и встретил его. Жители были воодушевлены. Получилось резонансное для города событие. Все были счастливы видеть звезду в маленьком-маленьком городке", - сказал Артем Ан.

Андре Сантос провел одну игру за "Сокол" из города Сельцо с населением около 16 тысяч жителей. В матче против клуба "Авангард" из поселка Клетня бразилец исполнил штрафной, после которого был забит один из голов. Команда Андре одержала победу со счетом 3:0.

Андре Сантос провел за сборную Бразилии 23 игры, его партнерами по команде были Кака, Робиньо и Луис Фабиано.

Источник: Sport24

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