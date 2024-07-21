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Масалитин: ПАОК может стать трамплином для Чалова в более крупный европейский клуб

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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе Фёдора Чалова в ПАОК.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если он хочет перейти в ПАОК, то пускай переходит. Да, греческий чемпионат будет послабее РПЛ, но зато там есть возможность сыграть в еврокубках. Теоретически ПАОК может стать трамплином для Чалова в более крупный европейский клуб", - цитирует Масалитина "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в ближайшее время перейдёт в греческий ПАОК за 3 миллиона евро и подпишет контракт с клубом на 3 сезона. В прошлом сезоне форвард провёл во всех турнирах 41 матч и отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Вчера, 20-го июля, московский ЦСКА сыграл в безголевую ничью на выезде с "Ростовом" в рамках 1-го тура РПЛ.

ЦСКА Федор Чалов ПАОК Российские трансферы Валерий Масалитин
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