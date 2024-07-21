"Абсолютно нормально отношусь к конкуренции. Это заряжает футболиста. С Марцелом не стал чаще общаться после попадания в основной состав. Он только на тренировках мне подсказывает. Конечно, голы - это приятный бонус. Никто не просит меня забивать", - цитирует Лепского "РБ Спорт".
Вчера, 20-го июля, московское "Динамо" на своём поле одержало победу над воронежским "Факелом" в 1-м туре РПЛ со счётом 3:1, а защитник Иван Лепский отметился одним забитым мячом. В прошлом сезоне центральный защитник провёл за основную команду бело-голубых 2 встречи, а также записал на свой счёт 3 забитых гола и 1 голевую передачу в 10-ти матчах за "Динамо-2".
В следующем туре команда Марцела Лички примет на своём поле московский "Локомотив", который в 1-м туре РПЛ одержал победу над тольяттинским "Акроном" со счётом 3:2.
Защитник "Динамо" Лепский: голы - это приятный бонус. Никто не просит меня забивать
Защитник "Динамо" Иван Лепский высказался о победе над "Факелом" в 1-м туре РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Динамо"