"Мыльная опера с переходом Чалова в Европу поднадоела. Потому что в такой ситуации жалко Николича, у него должна быть какая-то ясность, рассчитывать на Чалова или нет. Уход в ПАОК - выбор Чалова и самое главное, чтобы всё устроило ЦСКА и Федю. Но менять чемпионат России на греческую лигу - это неправильно", - цитирует Гришина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в ближайшее время перейдёт в греческий ПАОК за 3 миллиона евро и подпишет контракт с клубом на 3 сезона. В прошлом сезоне форвард провёл во всех турнирах 41 матч и отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 11 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, а руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Владимира Федотова. Новым главным тренером команда стал Марко Николич, который ранее возглавлял московский "Локомотив". Вчера, 20-го июля, московский ЦСКА сыграл в безголевую ничью на выезде с "Ростовом" в рамках 1-го тура РПЛ.
Гришин: мыльная опера с переходом Чалова в Европу поднадоела - в этой ситуации жалко Николича
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе Фёдора Чалова в ПАОК.
Фото: ПФК ЦСКА