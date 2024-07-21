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Нападающий "Крыльев Советов" Цыпченко: "Зенит" тоже можно обыграть, но с ними тяжелее всего

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Нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Нет команды, которую невозможно обыграть. "Зенит" тоже можно, но с ним тяжелее всего. У питерцев самый сильный подбор футболистов", - цитирует Цыпченко "Матч ТВ".

Вчера, 20-го июля, самарские "Крылья Советов" потерпели домашнее поражение от петербургского "Зенита" в 1-м туре РПЛ со счётом 0:4 - забитыми мячами отметились: Максим Глушенков (дубль), Матео Кассьерра и Педро. В летнее трансферное окно петербуржцы приобрели голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитников "Крыльев Советов" Юрия Горшкова и "Краснодара" Сергея Волкова, а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.

Крылья Советов Дмитрий Цыпченко Зенит
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