- Обе команды старались победить, у каждой команды была своя формула успеха. В матче против очень сильного и неприятного соперника мы победили заслуженно. Очень рад за наших парней, которые проделали огромную работу.
"Оренбург" стартовал с победы в новом сезоне российской Премьер-лиги, обыграв на своем поле московский "Спартак" со счетом 2:0. Забитые мячи на свой счет записали защитник Матиас Перес и нападающий Эмирджан Гюрлюк, отличившиеся на 62-й и 67-й минутах встречи соответственно. В рамках второго тура чемпионата России команда Давида Деограсии примет на своем поле грозненский "Ахмат".
Источник: "Матч ТВ"
Деограсия - о победе над "Спартаком": мы заслуженно победили в матче против очень сильного и неприятного соперника
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал победу над "Спартаком" в матче 1-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Оренбург"