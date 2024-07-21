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Деограсия - о победе над "Спартаком": мы заслуженно победили в матче против очень сильного и неприятного соперника

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал победу над "Спартаком" в матче 1-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Оренбург"
- Обе команды старались победить, у каждой команды была своя формула успеха. В матче против очень сильного и неприятного соперника мы победили заслуженно. Очень рад за наших парней, которые проделали огромную работу.

"Оренбург" стартовал с победы в новом сезоне российской Премьер-лиги, обыграв на своем поле московский "Спартак" со счетом 2:0. Забитые мячи на свой счет записали защитник Матиас Перес и нападающий Эмирджан Гюрлюк, отличившиеся на 62-й и 67-й минутах встречи соответственно. В рамках второго тура чемпионата России команда Давида Деограсии примет на своем поле грозненский "Ахмат".

Источник: "Матч ТВ"

Давид Деограсия Оренбург Спартак
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