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В "Химках" рассказали, когда с клуба будет снят запрет на регистрацию игроков

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Спортивный директор "Химок" Анар Мамедов сообщил, что в ближайшее время будет снят запрет на регистрацию новых футболистов.
Фото: ФК "Химки"
"Все проблемы с запретом на регистрацию новых игроков будут решены в ближайшее время", - цитирует Мамедова "Матч ТВ".

Напомним, ранее палата по разрешению споров РФС удовлетворила заявление экс-наставника "Химок" Андрея Талалаева и обязала подмосковный клуб выплатить специалисту задолженность после расторжения трудового соглашения. Также на красно-черных был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

Химки Анар Мамедов
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