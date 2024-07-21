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Главный тренер "Ахмата" Адиев рассказал, что команду в ближайшее время должен пополнить нападающий

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Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев заявил, что в ближайшее время клуб подпишет центрального нападающего.
Фото: ФК "Ахмат"
"Да, планируем, что в ближайшее время наш состав пополнит центрфорвард", - цитирует Адиева "Матч ТВ".

Напомним, что этим летом грозненский "Ахмат" на правах свободного агента покинул форвард Мохамед Конате. Сообщалось, что клуб может арендовать нападающего самарских "Крыльев Советов" Владимира Писарского. Вчера, 21-го июля, команда Магомеда Адиева принимала на своём поле "Краснодар" в рамках 1-го тура РПЛ - команды сыграли вничью 1:1.

Ахмат Магомед Адиев Российские трансферы
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