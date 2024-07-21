"Чего можно "Спартаку" добиться с таким составом? Рано об этом говорить. Тут вообще удержаться бы в РПЛ с такой наичудеснейшей и прекрасной игрой. Просто закачаешься!", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Вчера, 21-го июля, московский "Спартак" уступил на выезде "Оренбургу" со счётом 0:2 в 1-м туре РПЛ. Напомним, что в апреле руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля и по окончании сезона-2023/2024 назначило на его место Деяна Станковича, который ранее работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". Ранее сообщалось, что красно-белые могут подписать аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко и продать в петербургский "Зенит" форварда Александра Соболева.
Смородская: "Спартаку" вообще удержаться бы в РПЛ с такой наичудеснейшей и прекрасной игрой
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"