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Защитник "Ростова" Сако: мы можем бороться за топ-4, у нас есть качества и игроки для этого

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Защитник "Ростова" Умар Сако считает, что команда может бороться за попадание в топ-4 по итогам сезона-2024/2025.
Фото: ФК "Ростов"
"Мы можем бороться за топ-4. У нас есть качества и игроки для этого. "Зенит" сильнее "Ростова"? Не знаю, я сосредоточен на нашей команде. "Зенит" - это "Зенит", "Ростов" - это "Ростов", - цитирует Сако "РБ Спорт".

Умар Сако провёл за "Ростов" во всех турнирах 15 матчей и отметился одной голевой передачей. Рыночная стоимость 28-летнего нигерийца, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро.

В 1-м туре РПЛ команда Валерия Карпина на своём поле сыграла в безголевую ничью с московским ЦСКА, а петербургский "Зенит" на выезде одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 4:0.

Ростов Умар Сако
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