"Задача "Оренбурга" на новый сезон как минимум выступить не хуже, чем в прошлом. По возможности забраться в турнирной таблице как можно выше", - цитирует Малых "Чемпионат".
Вчера, 21-го июля, "Оренбург" на своём поле одержал победу над московским "Спартаком" в 1-м туре РПЛ со счётом 2:0. Во 2-м туре оренбуржцы примут на своём поле грозненский "Ахмат". По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 31 очко. "Оренбург" сыграет в одной группе Кубка России с "Ростовом", "Локомотивом" и "Химками".
Капитан "Оренбурга" Андрей Малых рассказал о задаче команды на сезон
Капитан "Оренбурга" Андрей Малых рассказал о задаче клуба на сезон.
Фото: ФК "Оренбург"