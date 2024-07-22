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Агент Тюкавин: думаю, что лучшим бомбардиром станет кто-то из "Зенита"

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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что лучшим бомбардиром РПЛ станет кто-то из "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"Не хочу делать каких-либо прогнозов, не благодарное это дело. Главное, чтобы сыграл лучше, чем в прошлом сезоне. Станет ли он лучшим бомбардиров? Думаю, что лучшим станет кто-то из "Зенита", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

В сезоне-2023/2024 Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Лучшим бомбардиром РПЛ по итогам прошлого сезона стал нападающий "Зенита" Матео Кассьерра, лучшим ассистентом - форвард "Локомотива" Максим Глушенков, а Тюкавин был признан лучшим игроком чемпионата. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

Константин Тюкавин Динамо
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