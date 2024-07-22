Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нижний Новгород
20:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм

Сын Кадырова поставил задачу "Ахмату" на новый сезон РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал, какие задачи поставило перед командой руководство клуба в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Задача команды на сезон - быть в пятерке. Эту задачу перед нами поставил президент клуба (сын президента Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров", - сказал Газзаев.

Напомним, в прошлом сезоне "Ахмат" под руководством российского тренера Магомеда Адиева занял 10-е место, набрав 35 очков. В заключительной части чемпионата грозненцы выдали серию из пяти побед подряд. В начавшемся розыгрыше РПЛ "Ахмат" принимал на своем поле "Краснодар" в рамках первого тура, встреча завершилась вничью 1:1. В следующей игре клуб из Грозного сыграет в гостях против "Оренбурга".

Источник: Metaratings

Руслан Газзаев Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится