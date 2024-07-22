"Задача команды на сезон - быть в пятерке. Эту задачу перед нами поставил президент клуба (сын президента Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров", - сказал Газзаев.
Напомним, в прошлом сезоне "Ахмат" под руководством российского тренера Магомеда Адиева занял 10-е место, набрав 35 очков. В заключительной части чемпионата грозненцы выдали серию из пяти побед подряд. В начавшемся розыгрыше РПЛ "Ахмат" принимал на своем поле "Краснодар" в рамках первого тура, встреча завершилась вничью 1:1. В следующей игре клуб из Грозного сыграет в гостях против "Оренбурга".
Источник: Metaratings
Сын Кадырова поставил задачу "Ахмату" на новый сезон РПЛ
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев рассказал, какие задачи поставило перед командой руководство клуба в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"